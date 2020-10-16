Servet Şahin: “Ordu ve Giresun için ayrı bir kalkınma ajansı kurulmalı”

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Ordu ve Giresun'a hizmet verecek ayrı bir kalkınma ajansının kurulması gerektiğini söyledi.

Şahin, yaptığı açıklamada, Ordu ve Giresun'un aynı coğrafi özellik taşıdığını ancak hizmetleri diğer illere oranla aynı şekilde ve eşit olarak alamadığını belirtti. Özellikle Ordu'nun 5. teşvik bölgesi içerisinde yer almasına rağmen ilçelerinin bundan yararlanamadığına dikkat çekti. Şahin, “Ordu ilinin 5. bölge kapsamında olan ilçeleri, sosyal ve ekonomik olarak diğer ilçelere nazaran oldukça geri kalmış olmalarına rağmen bu yeni düzenlemeden faydalanamamış ve dezavantajlı durumlarında herhangi bir iyileşme olmamıştır. Bu bağlamda özellikle özel sektör yatırımı çekmekte zorlanan Ordu ilinin 5. bölge ilçelerinin diğer ilçelere nazaran daha cazip hale gelebilmesi adına teşvik sisteminde bu hususların da dikkate alınarak düzenlemeye gidilmelidir” dedi.

Bu tür sebeplerle Ordu ile Giresun'un sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında gerektiği hizmeti alamadığını vurgulayan Şahin, her iki ilin Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) bünyesinden ayrılarak ayrı bir kalkınma ajansı bünyesinde olmaları gerektiğini söyledi. Şahin, “Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bulunan altı ilde faaliyet göstermektedir. Ülkemizde faaliyet gösteren 26 Kalkınma Ajansı içinde 6 ilde faaliyet gösteren tek ajanstır. Coğrafi, ekonomik ve sosyal açıdan birbirine çok benzeyen Ordu ve Giresun illerinin DOKA'dan ayrılması ve sadece Ordu ve Giresun'a hizmet veren farklı bir kalkınma ajansının kurulması geçmiş dönemlerde de gündeme gelen iki ilin ortak talebidir” diye konuştu