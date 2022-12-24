Seyir halindeki araç yandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç alev alarak yandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatsa-Çatalpınar karayolunda seyir halinde olan Hüseyin K. yönetimindeki 52 ACG 449 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte sürücü aracı yol kenarına çekerek bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da durumu itfaiyeye bildirdi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin de yardıma koşarak söndürmeye çalıştığı araçtaki yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobil kullanılamaz hale geldi.