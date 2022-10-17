İhlas Haber Ajansı

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Seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Ordu’nun Ünye ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılmaz hale geldi.


Olay, Gölevi Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyir halinde ilerlemekte olan Orhan M. idaresindeki 52 HH 124 plakalı otomobil motor kısmından bilinmeyen bir sebeple alev almaya başladı.


Alevlerin çıktığını gören sürücü Orhan M., otomobili yol kenarına park ederek çevredekilerden ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler otomobilin ön kısmından yükselen alevlere müdahale etti. Kullanılmaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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