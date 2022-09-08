Sezon açıldı, balıkçılara yönelik denetimler sıkılaştı

Ordu'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su mühendisleri, tekne ile açıldıkları denizde balıkçılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Balıkçıların avladıkları palamut balıkları ve balıkçıların evrakları kontrol edilirken, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, 2021 yılı içerisinde bin 148 adet denetim gerçekleştirildiğini, 2022 yılının ilk 8 ayında ise yapılan denetimlerin 675'e ulaştığını söyledi.

Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri mühendisleri, 1 Eylül tarihinde başlayan avlanma yasağı sonrası denetimleri arttırdı. Avlanma yasağında da denetimlerini sürdüren ekipler, gırgır tekneleri ile palamut avlayan balıkçıların balıklarının boyutlarını ölçerken, teknelerin ise evrak kontrollerini gerçekleştirdi. Ekipler, 2022 yılının ilk 8 ayında 673 adet denetim gerçekleştirdi.

“Palamutta asgari boyut 25 santimetre iken, yakalanan balıklar 35 santimetre ve üzerinde”

Denetimler hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, ülke ekonomisine önemli bir katkısı olan su ürünleri ile 2021 yılında yaklaşık 700 milyon TL civarında katkı sağlandığını söyledi. Yılmaz, böyle önemli bir sektörde sürdürülebilirliğin önemine değindi. “Bu sürdürülebilirliğin sağlanması noktasında da gerek balıkçılarımıza, gerekse tarım il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan su ürünleri kontrol ekiplerimize önemli görevler düşüyor” diyen Yılmaz, “Balıkçılarımız kurallara uygun hazırlık yapmak sureti ile bu sektörün sürdürülebilirliğini sağlamaya katkı veriyorlar, biz de kurallara uygun avcılık yapmayanların, kurallara uygun avcılık yapmalarını sağlamak amacıyla kontrol ekiplerimiz tarafından denetimler yapmak sureti ile bu sektörün sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışıyoruz. Perşembe deniz sahasında gırgır teknelerine yönelik bir denetim gerçekleştirdik. Bu denetimde belge kontörlü ve balık boylarının kurallara uygun olup olmadığını, istenilen balık boylarında avcılık yapılıp-yapılmadığını tespitini yaptık. Mutlu olduğumuz tablo gerçekleşti, palamutta asgari balık boyutunun 25 santimetre olması gerekiyorken, yakalanan balıkların 35 santimetre ve üzerinde olduğunu gördük. Balıkçılarımız belge noktasında da bir eksiklerinin olmadığını, kurallara uygun avcılık yaptıklarını tespit etmiş olduk” diye konuştu.

“2021 yılında bin 148 adet, 2022 yılında 675 adet denetim gerçekleştirildi”

“Deniz sahasında yaptığımız denetimlerin yanında karaya çıkış noktasında da denetimler devam ediyor, balık hallerinde ve satış yerlerinde ve yol güzergahlarında yaptığımız kontrollerimizi sürdürüyoruz” diyen Yılmaz, “2021 yılı içerisinde toplam bin 148 tane denetim gerçekleştirdik, kurallara uymayan balıkçılarımız 67 adet idari yaptırım uyguladık, 4 bin 700 kilogram balığa el koyduk, 8 bin 100 metre uzatma ağına el koyduk ve 12 tane de kalkan ağına el koymak sureti ile denetimlerimiz tamamladık. İlk 8 aylık süreçte de 675 adet denetim gerçekleştirdik, burada bin 500 kilogram civarında su ürünlerine el koyduk, 12 tane para cezası uyguladık, 3 kalkan ağına el koyduk ve 800 metre uzatma el koymak sureti ile denetimlerimizi gerçekleştirdik” diye konuştu.

Yasin Aydın isimli balıkçı, palamut balıklarını yeni tutmaya başladıklarını, Karadeniz'in her noktasında teknelerinin olduğunu ve yoğun bir şekilde Perşembe ilçesinde avcılığı sürdürdüklerini söyledi. Aydın, ilk ağı attıklarını ve palamuttan umutlu olduklarını, denizlerde sürdürülebilirliğin devamı için denetimlerin önemli olduğunu söyledi.