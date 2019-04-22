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Sezon açılışı için pedal çevirdiler

Ordu Bisiklet Safari Gençlik Spor Kulübü, sezon açılışı için bisiklet turu düzenledi.


Kuruluşundan bugüne kadar birçok iz bırakan etkinliğe imza atan Ordu Bisiklet Safari Gençlik Spor Kulübü doğanın eşsiz güzelliğinde Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde kulüp üyeleriyle birlikte pedal çevirdiler.


Ordu Bisiklet Safari Gençlik Spor Kulübü Başkanı Murat Arslan, her yıl olduğu gibi yeni yılın sezon açılışını Saraycık Mahallesi'nde gerçekleştirdiklerini aktardı.


Kulüp olarak birçok etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Arslan, şunları söyledi:


"Kuruluşundan bugüne kadar kulübümüz ilimizi ve ilçelerimizi tanıtıcı, bisiklet kullanmayı özendirici birçok etkinliği gerçekleştirdik. Bu yılın ilk açılışını yapmak için kulüp üyelerimiz ve bisiklet sever arkadaşlarla birlikte pedal çevirdik. Kulüp olarak her zaman olduğu gibi bundan sonrada farklı etkinliklere imza atacağız.”

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