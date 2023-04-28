Sıfır araç bayisinde dolandırıldılar

Ordu'da otomotiv bayisinden sıfır araç alımında dolandırıldıklarını iddia eden 20 kişi adliyeye suç duyurusunda bulundu. Türkiye'nin farklı illerinden gelen ve her bir araç için 1 milyon 150 bin ile 1 milyon 280 bin TL dolandırıldığını ileri süren mağdurlar, şirket içerisinde sahte şirket kurulduğunu, şu anda muhatap bulamadıklarını söylediler.

Ordu'da faaliyet gösteren bir otomobil firmasının yetkili bayisinden sıfır kilometre araç almak isteyen vatandaşlar dolandırıldığını iddia etti. Türkiye'nin farklı illerinden araç almak için Ordu'daki bayi ile iletişime geçen vatandaşlar, yetkili bayinin sabit hat telefon numaralarını arayıp görüşme sağladı, ardından araçları kararlaştırıp ödemeleri tamamladı. Bazı vatandaşlar ilk etapta araçlarını teslim alırken, sonrasında ise paraları firmanın yönlendirmesi üzerine şirket içerisinde kurulan farklı bir şirket hesabına yatırdıklarını ancak araçlarını teslim alamadıklarını, yaklaşık 50 kişinin mağdur olduğunu belirttiler.

Şirket içerisinde şirket kuruldu iddiası

Vatandaşlar dolandırıcılık eyleminin asıl yetkili bayinin ismi, logosu, plazası, adresi ve santral numaralarının kullanılıp, yeni bir paravan şirket kurularak yapıldığını ve Peugeot'un Ordu ve Trabzon'daki bayiliği iptal ederek, farklı firmalara verdiğini söylediler. Suç duyurusunda bulunan vatandaşlar sonrasında da basın açıklamasında bulundu.

“Asıl yetkili bayinin ismi, logosu, plazası, adresi ve santral numaraları kullanılıp yeni bir paravan şirket kurularak yapılmıştır, 50'ye yakın insan mağdur”

Ankara'dan gelen araç mağdurlarından Gökay Sabancı, “Dünyaca ünlü araba markasının yetkili Ordu bayisinin içerisinde sıfır araç satın alma vaadiyle dolandırıcılık eylemi gerçekleştirilmiş, yaklaşık 50'ye yakın insan mağdur edilmiştir. Bu dolandırıcılık eylemi asıl yetkili bayinin ismi, logosu, plazası, adresi ve santral numaraları kullanılıp yeni bir paravan şirket kurularak yapılmıştır. Yetkili bayi sahibi, çalışanları, yeni kurulan paravan şirket ve çalışanları hileli davranışlarla mağdurları zarara uğratarak, kendilerine veya başkasına yarar sağlamışlardır. Bu eylemi gerçekleştiren, gerçekleşmesinde her türlü yardımı sağlayan kişi veya kişiler hakkında mağdurlar bugün itibariyle savcılığa şikayette bulunmuşlardır. Bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Olaydan mesul olan yetkili servis, kendilerinin bu olaydan mesul olmadıklarını söylüyor”

Şahısların araç başına 1 milyon 150 bin TL ile 1 milyon 280 bin TL aralığında dolandırıldığını kaydeden Sabancı, “Çeşitli zamanlarda araç satın alışı yapıldığından dolayı bu rakamlar değişmiştir. Araçlar teslim edilmeyerek ufak paralar kendilerine geri ödeme yapılmıştır, bu şekilde insanlar avutulmuştur. Araç teslim tarihinden 2 buçuk ay geçmesine rağmen herhangi bir teslimat olmamış ve insanlara 100-200 bin gibi rakamlar ödeyerek bizler bu şekilde mağdur etmişlerdir. Olaydan mesul olan yetkili servis, kendilerinin bu olaydan mesul olmadıklarını söylüyorlar. Halbuki kendileri internetten araştırılarak, yetkili bayinin sabit telefonları araştırılmış, arama yapılmış ve bizleri karşılayan satış danışmaları, alacağımız araç konusunda bizi yönlendirmiş, karar kılınan araç alındıktan sonra aracın 15 Şubat 2023 tarihinde teslim edilmek şartı ile yetkili firma tarafından belirtilen hesap numarasına araç bedelinin tamamının yatırıldı” ifadelerine yer verdi.

“Şirket içerisinde şirket kurarak insanlar dolandırıldı”

“Plazaya gidip araç alımı yapmış insanlara da verilmiş olan hesap numaraları ‘Bayram Filo' hesap numaralarıdır, yetkili olan firmanın ismi de ‘Bayram Peugeot'tur” diyen Sabancı, şunları söyledi:

“Yani şirket içerisinde şirket kurmak sureti ile insanlar dolandırılmıştır. Yani paralar şirket içerisinde kurulan şirketin hesabına yatırılmıştır. Ardından bu yatırılan paraların ‘Bayram Peugeot'a değil, ‘Bayram Filo'ya yattığı gerekçesi ile araç temin edilmemiştir. Bizler bu şekilde dolandırılmaya maruz kaldık.”

“Firmanın distribütörü mağduriyetimizin giderilmesi adına bayi fiyatına araç satacaklarını söyledi ama araç teslim alamadık”

Bursa'dan gelen araç mağduru Cemal Çelik, “Peugeot Genel Müdürlüğü'ne şikayetimizden dolayı Bayram Otomotiv arandı ve bizim mağduriyetimizin giderilmesi istendi. Sonrasına firma bizden bir hafta müddet istedi ve paraların ödeneceğini söyledi. Bizi buradan gönderdikten sonra bir kuruş ödeme yapılmadı ve en son Peugeot'un İstanbul Distribütörü mağdur olmayacağımızı, paraların geri iade edileceğini söyledi, ‘olayı 2 avukatımız ve bölge müdürümüz takip ediyor' denildi ki ‘halen araç almak isterseniz, bir nevi de olsa mağduriyetiniz giderilmesi adına biz bayiye verdiğimiz fiyat üzerinden size de araç vereceğiz, almak ister misiniz?' diye sordular. 2 aracı bayiye göndereceklerini söyleyip bayi geliş fiyatından beklemeden alacağımı söylediler ama alamadım. Ben 2 araç almıştım, bana birinden geri 600, diğerinden de 700 bin TL gönderdiler. 3 aydır buraya gelip gidiyorum, her geldiğimiz polis arkadaşları çağırıyorlar” diye konuştu.

“Öncesinde 6 araç teslim almıştık, sonradan dolandırıldık”

Bursa'da oto galericisi esnafı olan ve öncesinde Ordu'daki firmadan araçları sorunsuz teslim aldığını belirten Salih Semizoğlu, “İlk 6 aracımızın 2 tanesini ilk önce buradan teslim aldık. Sonrasında da 4 aracımızı buradan çekici vasıtası ile benim ve arkadaşlarımın adına Bursa'ya götürdük. Arkadaşlarımız da bize güvenip buradaki bayiyi arayarak araç satın aldılar. Sonrasında televizyonda bu olay meydana çıkınca biz bir gün sonra hemen buraya geldik ve ilk geldiğimizde bize ‘Bayram Filo' diye bir şirketlerinin olmadığını ve tanımadıklarını ifade ettiler. Biz de kendilerine buradan araç teslim aldığımızı, çay ve kahvelerin ısmarlandığını, sabit telefonlardan görüştüğümüzü muhasebecilerini arayıp IBAN numaralarını teyit ettiğimizi, bu hesap numaralarına bize parayı atabileceğimizi söylediklerini ifade ettik. Öncesinde araçları buradan sarın almadan öncede firma ile ilgili istihbarat yaptık ve firmanın 30 yıllık geçmişi olduğunu, Trabzon ve Ordu bayilikleri olduğunu söylediler. Başımıza en son bu olay geldikten sonra Peugeot'a da bu işi aksettirdik, sonrasında Peugeot mağdurların gerçekliğini öğrenince, aralarında sahte bir sözleşme ile devir yapıldığını da öğrenince Ordu'daki bayiliğin iptali yönüne kadar gitti. Ordu ve Trabzon'da Peugeot bayiliği farklı bir kişiye verildi” diyerek mağduriyetini açıkladı.

Öte yandan, mağdur şahıslar bayiye gittiklerinde polis ekiplerinin çağırıldığını, Peugeot tarafından Ordu ve Trabzon'daki bayiliğin iptal edilerek, tabelaların söküldüğünü söylediler.