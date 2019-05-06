"Sıfır Atık Projesi"ne sanat desteği

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan rölyef sanatçısı Muhammet İlker Çorbacı eserlerini açtığı sergi ile vatandaşlara gösterdi.

Emine Erdoğan'ın “Sıfır Atık Projesi"ne yaptığı eserlerle destek veren Çorbacı, projeleriyle ve eserleriyle Ünye'yi bir sanat şehri haline getirmeyi amaçlıyor. Şu ana kadar Ünye'nin bir çok tarihi ve kültürel mirasını geri dönüşüm atıklarından oluşturduğu malzemeler ile eserlere dönüştürdü. Rölyef ustası Çorbacı Yalı Kilisesi'nde açtığı sergi ile Ünyeli vatandaşlara çalışmalarını gösterdi.

"Emine Erdoğan'ın projesine duyarsız kalmadım"

Rölyef ustası İlker Çorbacı, "Yaklaşık 20 senedir bu işi yapıyorum. Son 3 yıldır ise ilçemizin simgesi olan çalışmaları gerçekleştiriyorum. Sayın Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Sıfır Atık Projesi'ne duyarsın kalmadım. Onun bu projesine sanatsal destek olarak Türkiye'de ilk ben çıktım diyebilirim. Daha önceleri hazır malzemeler kullanıyordum. Çünkü onlar daha çok kullanılıyordu. Ne zamanki 'Sıfır Atık Projesi' ilk gündeme geldiği andan itibaren bu işe başladım. İlk yaptıklarımla birden bire başarılı olamadım ama daha sonra yaptıklarımın hepsini geri dönüşüm malzemeleriyle yaptım. En çok kullandığım malzemeler olarak bisküvi kutusu, toner kutusu, ambalaj kutularını kullanıyorum" dedi.