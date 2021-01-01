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Sigara izmariti 20 dönüm alanı yaktı

Ordu’nun Ünye ilçesinde sigara izmaritinin neden olduğu örtü yangınında 20 dönümlük arazi kül oldu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde sigara izmaritinin neden olduğu örtü yangınında 20 dönümlük arazi kül oldu.


Alınan bilgiye göre, Ünye'ye bağlı Kuşdoğan Mahallesi Kavunlu mevkisinde Mustafa Y. bahçede arazi temizliği yaptığı sırada yorulup bir sigara içti. 'Yangın çıkmasın' diyerek torununa sigaranın izmaritini ‘söndür' diye verdi. Torunu M.T.Y. de sigaranın izmaritini ağaç kabuğunun içinde söndürdüğünü zannederek işlerine devam etti. Ancak bir süre sonra izmaritin atıldığı bölgeden dumanlar çıkmaya başladı. Dede ve torunu yangına müdahale gederken, komşuları da söndürme çalışmasına katıldı.


İhbar üzerine olay mahalline gelen Orman İşletme ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında 20 dönüm alan zarar gördü.


Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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