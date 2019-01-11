Silah imalathanesi operasyonunda 15 şüpheli adliyede

Ordu'da silah imalathanesi operasyonunda gözaltına alınan 15 şahıs adliyeye çıkarıldı.

Ordu Emniyet Müdürlüğünce Ordu ve Giresun'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçak silah imalatı yaptıkları iddiasıyla 30 zanlı teknik ve fiziki takibe alındı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alınırken 30 şahsın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılardan 15'i emniyette serbest bırakılırken, 15'i ise Ordu Adliyesine götürüldü.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada el yapımı 7 tabanca ele geçirilmiş, operasyonda ayrıca kaçak silah yapılan 10 imalathane de tespit edilmişti.