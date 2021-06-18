Sınavda başarının 5 anahtarı

Sınav günleri kahvaltıda ceviz, fındık ve zeytini eksik etmeyin

Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Melisa Karataş, kahvaltının çok önemli olduğuna dikkat çekti. Karataş, “Kahvaltı yapmadığınızda güne 1-0 yenik başlıyorsunuz. 2012 yılında Appetite dergisinde yayınlanan makaleye göre, kahvaltı öğününü atlamanın öğrencilerin bilişsel performanslarının ciddi oranda düşmesine yol açtığı yapılan araştırmalarda ortaya konuldu. Araştırmalara göre güne kahvaltı yapmadan başlayan bireylerde dikkat dağınıklığı, baş ağrıları, öğrenme kapasitesinde azalma görülmekte ve buna bağlı olarak da sınavlardaki başarı seviyesi düşmektedir. Bu yüzden sınav günleri mükemmel bir kahvaltı yapılmalıdır; yumurta, peynir gibi protein kaynakları, karbonhidrat kaynağı olan ekmek sofrada bulunmalı, muz gibi önemli potasyum kaynağı ve yağ içeren ceviz, zeytin, fındık kahvaltıda eksik olmamalıdır” dedi.

Enerji kaynaklarına dikkat

Başarıya giden yolda enerjinin kaliteli olması gerektiğini, sadece enerji vermesi için tüketilen sağlıksız karbonhidratların kan şekerinde dengesiz dalgalanmalara yol açtığını, bu da sınav başarısının düşmesine sebep olduğunu vurguladı. Karataş, “Öğünlerde yiyeceklerin karbonhidrat, protein, yağ oranlarının yanı sıra karbonhidratların yüksek lifli ve uzun süre tok tutacak türden olmasına özen gösterilmelidir. Bu konuda tam tahıllı, kepekli, çavdarlı ekmek, un, makarna grupları, bulgur gibi kaliteli karbonhidratları seçerek ani kan şekeri iniş çıkışlarını önleyebilirsiniz. Öğünlerde yüksek oranda tüketeceğiniz şekerli ürünler kan şekerinizin hızlı yükselip hızlı düşmesine ve bu yüzden de dikkatinizin kısa sürede dağılmasına, açlık hissetmenize, mide bulantısı, baş ağrısı, gerginlik gibi yan etkilerin oluşmasına sebep olacaktır” diye konuştu.

Sabah erken kalkarak çalışmak başarı seviyesini yükseltiyor

Karataş, uyku düzeninin de önemli olduğuna belirterek, şöyle konuştu:

“Melatonin hormonunun en yüksek salındığı saatler olan gece 23:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında uykusuz kalmanız, başarı performansını büyük oranda olumsuz etkiliyor. 2016 yılında Journal of Sleep Research dergisinde yayımlanan bir makale, 16-19 yaş arası 7798 öğrenci üzerinde yapılan çalışmaya göre, gece 23:00 saatleri civarında uyuyan öğrencilerin, bu saat sonrasında uyanık kalan öğrencilere göre sınav başarılarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu yüzden gece geç saatlere kadar çalışmak yerine, sabah erken kalkarak çalışmanız, zihninizin dinlenmesini ve başarınızın artmasını sağlayacaktır.”

Su içmemek odaklanma problemi yapar

Su içmenin önemine vurgu yapan Karataş, “Vücudumuz metabolik olayları düzenli devam ettirebilmek için ilk başta suya ihtiyaç duyar. Günlük hayatınızda yeterli su içmemenin stres, unutkanlık, panik ataklar, gerginlik, kabızlık ve hatta çalışmada odaklanma problemlerine neden olacağı yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştır. Bu yüzden kişiler kendi kilosunu 30 ile çarpıp çıkan sonuç miktarı kadar mililitre cinsinden içmeleri gerekli su miktarını tespit edebilirler” açıklamasında bulundu.

Kafeini aşırı tüketmek konsantrasyonu artırmaz, dağıtır

Kafein tüketmenin sanılanın aksine dikkati dağıttığını belirten Karataş, “Öğrencilerin bir vazgeçilmezi haline gelmiş kafeinli içecekler, gereğinden fazla miktarda tüketildiğinde vücutta fazla uyarılmaya bağlı kalp çarpıntıları, nabız yükselmesi gibi olumsuz etkiler yaparak konsantrasyonun dağılmasına neden olmaktadır. Kafeinin sadece kahveden değil, yeşil çay, siyah çay, enerji içecekleri ve çikolata tükettiğinizde de vücutta biriktiği unutulmamalıdır” şeklinde konuştu.