Sınavda kalp krizi geçiren 14 yaşındaki öğrenci Ankara'ya sevk edildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde okulda sınavda kalp krizi geçiren 14 yaşındaki öğrenci ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Dün öğle saatlerinde kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Celal İnanlı Fatsa Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdehalenin ardından ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

14 yaşındaki Celal İnanlı'nin tedavisinin kardiyoloji yoğun bakımda sürmesi gerektiği belirtilirken AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Cenan KIr ve TBMM Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'ın da devreye girmesiyle 14 Yaşındaki İnanli için Ankara'da Yüksek İhtisas Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alınması için yer açılması sağlandı.

Daha sonra ambulans uçakla Ankara'ya sevki gerçekleştirildi.

Konuya İlişkin bir açıklama yapan AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Kır, "Kardeşimizin kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını, Fatsa Devlet Hastanesinde ilk müdahalesinin yapıldığını ve tedavisinin kardiyoloji yoğun bakımda sürmesi gerektiğini öğrendik. AK Parti Ordu Milletvekilimiz Şenel Yediyıldız'a konuyu ilettik. Vekilimiz de kardeşimizin Ankara'da Yüksek İhtisas Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alınması için yer açılmasını sağladı. Yer açıldıktan sonra ambulans uçakla sevkinin gerçekleşmesini sağladık. İnşallah kardeşimiz sağlığına kavuşacak. Bizler de durumunu takip ediyoruz. Kendisine acil şifalar diliyoruz” dedi.