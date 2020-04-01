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Siperli maskeler üretimi gönüllü öğretmenlerce yapılıyor

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanya neticesinde üretilen maskeler, Fatsa Devlet Hastanesi yetkililerine teslim edildi.


Sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan siperli maskeler, Fatsa Bilim Sanat Merkezi ve Gazi Mesleki Teknik Anadolu Liselerinde 3D yazıcıları ile öğretmenlerce üretiliyor. İlk etapta üretilen 150 maske, Fatsa İlçe Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran tarafından hastane yetkililerine teslim edildi.


Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, “Kapasitenin artırılması için çalışmalar devam etmekte olup, Fatsa Belediyesi tarafından alınan üç adet yazıcı ile daha fazla üretim hedefleniyor. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Maske üretimine seri şekilde gerçekleştiriyoruz” dedi.

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