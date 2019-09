Sıra dışı müdür

Ordu'nun Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, her sabah kahvaltısını öğrencilerle yapıyor.

Okulların temizlik ve intizamı konusundaki hassasiyeti ile tanınan, her fırsatta kantinleri denetleyen, sık sık okulları ziyaret ederek öğrenci ve velilerle diyalog yollarını geliştiren Altınordu Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, geçen dönemde olduğu gibi bu dönemde sistemini bozmadı. Her sabah erkenden okulları denetlemeye çıkan ve öğrenciler sınıflarına girene kadar makamına geçmeyen Hasan Acu, kahvaltıyı da öğrencilerle yapmayı ihmal etmiyor. Her sabah pansiyonlarda kalan öğrencilerle kahvaltı yapan Acu, öğrencilere maddi manevi her konuda yardımcı olmak için çaba sarf ediyor.

Altınordu Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, eğitim alanında öğretmen, öğrenci, veli ve okul arasındaki diyalogların her zaman açık olması gerektiğine dikkat çekti. Okulların temizlik ve intizamı ile öğrencilerin ruh dünyasının her zaman eğitimciler tarafından dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Hasan Acu, “Bu sebeple ben her zaman okulların yemekhanelerini, kantinlerini, temizlik ve işleyişini yakından takip ediyorum. Velilerimizle diyalog kanallarımızı her zaman açık tutuyoruz. Pansiyonda kalan öğrencilerimizin de her zaman yanındayız. Onların sıkıntısı bizim sıkıntımızdır” dedi.