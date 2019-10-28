Sırrı Paşa Caddesi'ne 25 yıl sonra ilk kazma

Ordu'nun Altınordu ilçesinin kuruluş tarihindeki ilk caddesi olan ve en son 1995 yılında altyapı hizmeti gerçekleştirilen Sırrı Paşa Caddesi'ne 25 yıl sonra kazma vuruldu.

En son 1995 yılında altyapı hizmeti gerçekleştirilen ve aradan geçen yıllar içerisinde gelişen teknik şartlar ve teknolojiye rağmen hiçbir altyapı hizmeti gerçekleştirilmeyen Sırrı Paşa Caddesi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in sayesinde çeyrek asır sonra ilk kez kazma gördü. Göreve geldiğinde cadde esnafından çocukluğunun geçtiği caddenin 25 yıldır hizmet alamadığını öğrenen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, OSKİ'ye talimat vererek projenin hazırlanmasını ve çalışmaların gecikmeden başlamasını istedi.

Bu talimat üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), Altınordu ilçesi Sırrıpaşa Caddesi'nde altyapı yenileme çalışmalarına başladı. Altınordu ilçe merkezinde yaya trafiğinin en yoğun olduğu Sırrıpaşa Caddesi'nde bölge esnafının zarar görmemesi için akşam 20.00'de başlayan çalışmalar sabah saatlerine kadar sürdürülüyor.

Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının yanı sıra Telekom, YEDAŞ gibi birçok kurumun alt yapı hizmetlerinin de yer aldığı caddede yürütülen çalışmalar sonucunda bugüne kadar 136 metre kanalizasyon hattı, 191 metre yağmur suyu hattı, 13 adet kanal parseli,5 adet kanal bacası ve 7 adet yağmur suyu bacasının imalatı tamamlandı.