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Sırt çantasına taş doldurup denize atladı

Ordu’nun Ünye ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirlenen genç adam, sırt çantasına taş doldurup eline ve ayağına zincirle bağlayarak denize atladı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde psikolojik sorunları olduğu belirlenen genç adam, sırt çantasına taş doldurup eline ve ayağına zincirle bağlayarak denize atladı. Gencin cansız bedeni denizden çıkarıldı.


İddiaya göre, Ünye'nin Burunucu Mahallesi'nde 32 yaşındaki Orhan Toprak, yanında getirdiği sırt çantasının içini ağırlık olsun diye taşla doldurduktan sonra sol eli ve sağ ayağını zincirle bağlayarak kendini Karadeniz'in soğuk sularına bıraktı. Dün denize atladığı tahmin edilen gencin cesedi bugün vatandaşlarca denizden çıkarıldı.


Gencin dün deniz kenarında çantasıyla oturduğunu gören ve cansız bedenini denizden çıkaran görgü tanığı Serdar Eroğlu, ”Ben dün gördüm. Orada normal insan gibi oturuyordu. Aklımızdan geçmezdi intihar edeceği. Çantasına taş doldurmuş ve içtiği sigaraları koymuş” dedi.


Gencin uzun süredir psikolojik sorunlarının olduğu ve ailesinin Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.


Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.

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