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Sis bulutlarının kartpostallık görüntüleri

Ordu’nun yüksek kesimlerinde görülen sis bulutları, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ordu'nun yüksek kesimlerinde görülen sis bulutları, kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Şehir genelinde etkili olan yağmur yağışları sonucu, Ordu'nun bazı bölgelerinde sis bulutları belirdi. Kabadüz ilçesi Özlükent Mahallesi'nde etkili olan sis bulutları, oluşturduğu kartpostallık manzara ile görenleri adeta hayran bıraktı. İlçede bulunan ve dağların arasında kalan bir mahalle sislerin arasında adeta kaybolurken, denizi andıran yapısıyla yeşilliklerin ortasında doyumsuz bir görüntü sundu.


Vatandaşlar, özellikle sabah saatlerinde daha çok etkili olan ve tepelere çıkıldığında eşsiz bir manzara keyfi sunan sis bulutlarını fotoğraflayıp, izlemenin bir hayli keyifli olduğunu belirttiler.

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