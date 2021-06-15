SMA test ücretini Ordu Büyükşehir Belediyesi karşılayacak

Mehmet Hilmi Güler, Büyükşehir Belediyesi olarak yeni evlenecek çiftlerin talep etmesi durumunda Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığının tespiti için yapılan SMA Genetik Tarama Testi'ni ücretsiz karşılayacaklarını açıkladı. Güler, “Çok hayırlı bir işi üstümüze alıyoruz” dedi.

Dünyada 10 bin doğumda 1 görülen ancak ülkemizde bu rakamın 6 bin doğumda 1 gerçekleştiği, tedavisinin ise 20 milyon TL'nin üzerinde yapıldığı Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığı yapılacak olan testler sonucunda önlenebiliyor.

Bu kapsamda çalışma başlatan Ordu Büyükşehir Belediyesi, yeni evlenecek çiftler için Spinal Musküler Atrofi (SMA) test ücretlerini karşılama kararı aldı. Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Meclisi'nde gündem maddesi olarak görüşülen uygulama oy birliği ile kabul edildi.

Alınan karar ile yeni evlenecek çiftler kendi istekleri doğrultusunda Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına müracaat ederek test işlemleri için başvura da bulunabilecek. SMA Genetik Tarama Testi ile hastalığın önceden tespit edilmesi ve önlem alınması sağlanacak.

Başkan Güler: “Testlerle önlem alınabiliyor”

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan çalışmanın hastalığın önlenmesi için büyük önem taşıdığını belirten Mehmet Hilmi Güler, çok hayırlı bir işi üstlendiklerini söyledi.

Sağlıklı nesiller için testlerin büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Güler, “Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak çok çağdaş ve hayırlı bir iş yapıyoruz. İleride bilimsel olarak engellenebilecek bir hastalığın test ücretlerini üstümüze alıyoruz. Meclisimizde böyle bir karar aldığımız için meclis üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.