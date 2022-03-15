Soba faciasında hayatını kaybeden yaşlı çift toprağa verildi

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazı nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı çift toprağa verildi.

Olay, dün gece ilçeye bağlı Ilışar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye gör, Hüseyin Sevim (70) ile Dursene Sevim (67) çiftinden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler çifti yatarken buldu, yapılan kontrolle ile ise hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen çiftin cenazeleri, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yaşlı çift için bugün Ilışar Mahallesinde ki evlerinin önünde cenaze töreni düzenlendi. Burada alınan helalliğin ardından Sevim çifti aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.