Sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evde sobadan kaynaklı çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bayramca Mahallesi'nde Harun Sarıkoca'ya ait 4. katta bulunan dairede sobadan çıkan kıvılcımlar perdeleri tutuşturdu. Kısa sürede alevlerin büyümesi üzerine ev sakinleri durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonucu evde hasar oluşurken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.