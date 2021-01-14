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Sobadan sıçrayan kıvılcım evi yaktı

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir evde, sobadan sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evde, sobadan sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Tezcan Sokak'ta bir evde sobadan sıçrayan kıvılcım önce yatak üzerinde duran battaniyeyi, ardından ahşap sandalyeyi tutuşturdu. Alevleri büyümesi üzerine ev sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.


Çok sayıda ekibin olay yerine gelmesiyle yangın söndürülürken, polis ve itfaiye ekipleri ev sahiplerini sakinleştirerek incelemelerde bulundu. Yangın sonrası bazı mahalleli vatandaşlar sokağa çıkarken, polis ekipleri ise kalabalık olmasına karşı sık sık uyarılarda bulundu.

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