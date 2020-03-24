Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlar ‘drone' ile denetlendi

Ordu'da korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşlar, Karadeniz Sahil Yolu'nda drone ile havadan denetlendi.

Tüm dünyada etkili olan korona virüs nedeniyle Türkiye'de 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanırken, Ordu'da bu kurala uymayan vatandaşlar trafik ekiplerince drone ile havadan denetlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik yapılan denetimlerde ekipler, tespit ettikleri ve durdurdukları araçlarda sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşları evlerine geri dönmeleri konusunda uyarırken, sürücülerden de araçta bulunan yolcuların yan yana oturmamalarını ve bu yönde tedbir almalarını söyledi.

Ekipler ayrıca, durdukları araçların sürücülerine ve içerisinde bulunan yolculara kolonya ikramında da bulundu.