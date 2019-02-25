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Sokak hayvanları için kermes

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Şehit İbrahim Kılıç Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde sokak hayvanlarının barınma, beslenme ve sağlık ihtiyacı için düzenlenen, "Büyük Kalpler Diyarı" sosyal sorumluluk projesine katkı ve destek için kermes yapıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Şehit İbrahim Kılıç Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde sokak hayvanlarının barınma, beslenme ve sağlık ihtiyacı için düzenlenen, "Büyük Kalpler Diyarı" sosyal sorumluluk projesine katkı ve destek için kermes yapıldı.


Okulda düzenlenen kermeste kazanılan maddi kazanç ile sokak hayvanlarının ihtiyaç için harcanacağını söyleyen Okul Müdürü Yılmaz Özcan, “Sokak hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için okuldaki öğrencilerimizle birlikte hayata geçirdiğimiz projede bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Sosyal sorumluluk projelerine okul olarak çok önem veriyoruz. Bu anlamda velilerimizin de desteğini yanımıza aldık ve güzel projeye imza attık” diye konuştu.


Gerçekleşen kermese Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Şube Müdürleri Muhammet Ancaza, Ramazan Akyol ve Ramazan Töngel ile birlikte katılarak destek verdi.

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