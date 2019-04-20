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Sokak köpekleri, hayvansever çifte koştu

Eskişehir’de yaşayan Ferhat ve Nuran Görgülü çifti, Ordu’nun Ünye ilçesine ziyarete geldikleri sırada ilginç bir olayla karşılaştı.

Eskişehir'de yaşayan Ferhat ve Nuran Görgülü çifti, Ordu'nun Ünye ilçesine ziyarete geldikleri sırada ilginç bir olayla karşılaştı.


Eskişehirli çift misafir olarak geldikleri Ünye'de, Cumhuriyet Meydanı'nda gördükleri hayvanlar onların yanına gelerek beslemeye başladı. Hayvanlara karşı ilgisi ve sevgisini eksik etmediği görülen çiftin yanına yaklaşan 5 köpek onlara adeta sarılırken, çiftin yıllardır evlerinde köpek ve kedi beslediği öğrenildi.


Her yıl Eskişehir'den Ünye'ye ziyarette bulunan yeni evli çift Ferhat ve Nuran Görgülü, hayvanlara sevginin hiç bir toplumda olmadığını ifade etti. Evlerinde yıllardır köpek ve kedi beslediğini söyleyen Ferhat Görgülü, "Biz her hayvanı seviyoruz. Yeter ki onlarla iyi bir diyalog kurulsun. Yaklaşık evimde 4 yıldır köpek besliyorum. Eşimle evlenmeden önce o da kedi besliyordu. Evlendikten sonra köpeğimizi ve kedimizi sokağa terk etmedik. Toplumumuzda eğer hayvanlara karşı sevgi aşılanırsa eğer, bugün onlara yapılan şiddetin en azından azalacağını düşünüyorum" dedi.


Çift, köpekleri beslemelerinin ardından daha sonra meydandan ayrıldı.

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