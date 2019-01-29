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Sokakların güzelliği sprey boya ile kirletiliyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bazı binaların duvarlarına sprey boya ile kimliği belirsiz kişiler tarafından yazı yazılması tepki çekiyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bazı binaların duvarlarına sprey boya ile kimliği belirsiz kişiler tarafından yazı yazılması tepki çekiyor.


Altınordu ilçesinde bulunan mahallelerdeki bazı binaların ve yapıların duvarları kimliği belirsiz kişiler tarafından çirkin bir şekilde boyanarak tahrip ediliyor. Duyarsız kişilerce boyanan ve çirkin bir görüntüye neden olan yazıların bazıları ise çocuklara da kötü örnek oluyor. Yazılamalardan dolayı çirkin bir görüntü alan duvarlar, mahalle sakinlerin de rahatsız ediyor.


Durumdan şikayetçi olan vatandaşlar, özellikle gençler tarafından çıkmayan sprey boyalarla aşk ve sevgi içeren yazılarla birlikte, küfür içerikli sözler yazıldığına dikkat çekerek, “Küfür içerikli yazılar çocuklara da kötü örnek oluyor. Duvarlardaki çirkin görüntüler bizleri rahatsız ettiği gibi, mahallenin güzelliğini de bozuyor” dediler.

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