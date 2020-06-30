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Sollamak isterken kaza yaptı

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu mevkisinde Ünye istikametinden Fatsa istikametine gitmekte olan Bülent E. idaresindeki 34 ZK 6767 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halinde gitmekte olan Sezai B. idaresindeki 55 AAU 211 plakalı minibüsü solamaya çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek araca arkadan çarptı. Kazada motosiklet yol kenarına savruldu. yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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