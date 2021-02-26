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Şömine ateşi çatıyı tutuşturdu

Ordu’nun Ünye ilçesinde şöminenin kırılan camı, çatının alev almasına neden oldu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde şöminenin kırılan camı, çatının alev almasına neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, evinde tadilat yapan 71 yaşındaki Abdullah Şimşek namazda olduğu sırada evde çalışanlar soğuk hava nedeniyle şömineyi tutuşturdu. Şöminenin camının kırılması üzerine yanan alevler çatıya sıçradı. Olayı görev ev sahibi durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi. Çok sayıda ekibin kısa sürede yangına müdahale etmesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

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