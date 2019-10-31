Sonbaharda menderesler bir başka güzel

Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası sonbaharda bir başka güzel.

Perşembe Yaylası mendereslerinin drone ile çekilmiş fotoğrafları özellikle sosyal medyada büyük ilgi çekiyor. Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, muhteşem görünümlü mendereslerin 5 tane derenin kıvrımından oluştuğunu belirterek, “Burası dünya harikası bir yer. Mendereslerde canlı çeşitliliği çok fazla. Mendereslerle ilgili ne söylesek az gelir. Burası bize Allah'ın bir lütfu” dedi.

Aybastı Perşembe Yaylası'na menderesleri görmek için çeşitli illerden çok sayıda turist geliyor. Menderesler yurt dışından da gelenlerin de büyük ilgisini çekiyor.