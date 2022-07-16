İhlas Haber Ajansı

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Sosyal medyadan çirkin paylaşım yapan doktorlar açığa alındı

Ordu’da, sosyal medya hesaplarından görev yaptıkları ilçelerdeki vatandaşlar hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan doktorlar açığa alınırken, haklarında ise idari soruşturma başlatıldı.

Ordu'da, sosyal medya hesaplarından görev yaptıkları ilçelerdeki vatandaşlar hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan doktorlar açığa alınırken, haklarında ise idari soruşturma başlatıldı.


Gürgentepe Devlet Hastanesi'nde görev yapan pratisyen hekim U.G., sosyal medya hesabından ilçedeki hastalar hakkında çirkin ve küfürlü paylaşımda bulundu. U.G. isimli doktorun paylaşımına, Gölköy Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir başka pratisyen hekim S.G. de yorum yaparak, çirkin bir şekilde cevap verdi. İlçelerde görev yapan doktorların bu yazışmaları sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkilere neden olurken, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından U.G. ile S.G. hakkında idari soruşturma başlattı.


Açığa alınan iki doktor için bakanlıktan müfettiş talep edildi.

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