Soydan: “Fındıkta rekolte tahminleri açıklamak için erken”

Temmuz ayı itibariyle oluşturulacak komisyon ile rekolte çalışmaları başlayacak ve temmuz ayının 20'si gibi tamamlanır, bu rekolte açıklamasını da gerçeğe en yakın olarak görüyoruz” dedi.

Her yıl uluslararası düzeyde yapılan Uluslararası Sert Kabuklu Meyveler Konseyi'nin (INC) 40. Kongresi İngiltere'nin başkenti Londra'da 22-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. Kongrede Türkiye'nin 2023 yılı fındık tahmini 810 bin ton alarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ise fındık rekoltesinin geçen yıla göre yüzde 4,6 oranında azalma görüleceğini, rekolteyi 730 bin ton olarak açıkladı. Rekolte açıklamalarının arasında 85 bin ton fark olurken, zararlılar ve hastalıklar ile mücadelenin devam ettiği, açıklanan rekolte için sürenin erken olduğu belirtiliyor.

“Temmuz ayında yapılacak rekolte araştırması gerçeğe en yakın olacaktır”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, “Bölgemizin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta hasat dönemi yaklaşırken farklı kurumlardan rekolte açıklamaları gelmeye başladı. Uluslararası Sert Kabuklu Meyveler Konseyi'nden 2023 yılı için 815 bin tonluk rekolte açıklaması var, aynı şekilde TÜİK tarafından da 730 bin ton rekolte açıklandı. Arada bakıldığı zaman uçurum var ama bu günlerde rekolte açıklanması tarih ve ay olarak uygun değil. Fındık çotanakları yeni büyümeye başladı. İçerisinin dolgunluğu, hastalıkları ile mücadelesini görme şansımız yok. Bu nedenle temmuz ayı itibariyle oluşturulacak komisyon ile rekolte çalışmaları başlayacak ve temmuz ayının 20'si gibi tamamlanır, bu rekolte açıklamasını da gerçeğe en yakın olarak görüyoruz” dedi.

Fındıkta hasat sezonunun yaklaştıkça üreticilerin fiyat beklentilerinin arttığını kaydeden Soydan, “Bir yıllık maliyetlerin karşılığını alabilmek için taban fiyat üreticilerimiz için en önemli unsur. İlerleyen süreçte tüm maliyetler ve rekolte hesaplanacak buna göre üreticinin hak ettiği bir fiyat taleplerimiz olacak, inşallah üreticilerimiz hak ettiği rakamları alacağımızı düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

“Zararlılar ile mücadele fındık için önemli”

Soydan, bölgenin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta zararlılar ile sürdüğünü ifade ederek, “Fındıkta zararlılara karşı mücadelenin önemine değinen Soydan, “Bugünlerde hastalıklar ve zararlılar ile mücadele dönemi. Özellikle fındık kurdu, fındık kokarcası ve ayrıca külleme ciddi zarar veriyor. Onunla ilgili şu anda havaların serin gitmesinden dolayı, güzel havalarda bu mücadeleleri yapıyor. Bu mücadelelerin yapılması lazım aksi takdirde rekolte kaybına neden olduğu gibi mahsulün kendisine de zarar verebilir, ekonomik olarak da olumsuzluğu var. Bu süreçten sonra temmuz ayında da yabani otların temizlenmesi ve dip sürgünlerinin alınması süreci var. Üreticilerimiz fındığı harmana getirene kadar ciddi mücadele veriyor” şeklinde konuştu.