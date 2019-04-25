Soydan: “Kar yağışlarının fındığa zararı olmadı, üreticilerimiz tedirgin olmasın”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, yüksek kesimlerde görülen kar yağışının fındık ürününe herhangi bir zararı olmadığını ve şu ana kadar ‘don' vak'ası ile karşılaşılmadığını belirterek, “Olası bir don vak'ası fındığa zarar verecekti. Bahçelerde bir zarar görünmüyor. Üreticilerimizin tedirgin olmalarına gerek kalmadı” dedi.

Türkiye'de önemli tarımsal ihraç ürünlerinden olan ve 110'dan fazla ülkeye ihraç edilen fındık, özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki üreticilerin en büyük geçim kaynağı olarak görülüyor. Yılda yaklaşık 250 bin ton fındık ihracının gerçekleştiği Türkiye'de yaklaşık 450 bin üretici fındık üretiyor. Nisan aylarında yağan kar yağışları, fındıkta don endişesi oluşturduğundan üreticileri tedirgin ediyor.

Ordu'nun yüksek ve orta kesimlerinde görülen kar yağışları, üreticileri yaklaşık bir haftadır tedirgin ediyor. Üreticilerin aklına, geçtiğimiz yıllarda Karadeniz Bölgesi'nde nisan ayında görülen kar yağışı sonrası meydana gelen don riski geliyor. Fındıkta rekoltenin ciddi derecede düşmesine neden olan don olaylarına karşı vatandaşlar bu yıl, bahçelerde lastik ve saman yakma dumanlama tedbirleri alarak, mahsullerini korumaya çalışıyor.

“Olası bir don vakası yaşandığında fındığa zarar verecekti, korkulan olmadı”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, meteorolojik verilere göre son bir haftadır Karadeniz Bölgesi'nde soğuk havanın etkili olacağı yönde bilgilerin verildiğini hatırlattı. Özellikle orta ve yüksek kesimlerde (yaklaşık bin rakım) kar yağışının gerçekleştiğini aktaran Soydan, “Bu kar yağışından dolayı üreticilerimiz tedirginlik yaşadı. Çünkü fındık bahçelerinde yapraklar ve fındık tomurcukları açmıştı. Olası bir don vak'ası yaşandığı anda fındığa zarar verecekti, o yüzden de üreticilerimiz tedirgindi, ne yapabiliriz? Diye düşündüler. Ama şu anda üreticilerimiz için korkulan olmadı. Bakıldığı zaman bahçelerde bir zarar oranını görmedik, en azından bu tehlikeyi iyi yönüyle atlatmış olduk” diye konuştu.

“Bereketli ve verimli bir yıl görmek istiyoruz”

“Üreticilerimizde de rahatlama odu” diyen Soydan, “Havalar da 2 gündür güneşli, bahçelerde bir zarar oranı görünmüyor. Eğer kendi bahçesinde zarar tespit eden üreticilerimiz olursa, sigorta yaptırdıkları bayilere muhakkak müracaatlarını yaptırsınlar. Bu anlamda da üreticilerimiz rahat bir nefes aldı. Çünkü geçtiğimiz yıllarda bu aylarda önemli bir don olayını yaşadık. Ordu ve Karadeniz'de ciddi bir şekilde yaşanan don olayı rekolte düşüklüğü yaşanmasına neden olmuştu. Üreticilerimiz de ekonomik kaybı olmuştu. En azından bu tedirginliği atlattık, bahçelerde bir zarar görünmüyor. İnşallah bu sezonu en iyi şekilde bereketli ve verimli bir yıl olarak görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Soydan, üreticilerin olası bir don olayına karşı üreticilerin tedirgin olduklarından dolayı çeşitli önlemleri aldıklarını da sözlerine ekledi.