Soydan: “Serbest piyasada fındık fiyatı geç de olsa yükseliyor”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, serbest piyasada fındık fiyatlarının yükselişe geçmeye başladığını, temenninin ilerleyen günlerde serbest piyasa ile TMO'nun aynı fiyatlarda alım yapması olduğunu söyledi.

Türkiye'de en fazla fındık üretiminin yapıldığı Ordu'da sezon başladığından itibaren 43-44 lira seviyesinde devam eden 50 randıman kabuklu fındık fiyatları, son günlerde 48 lira seviyesine ulaştı. Üreticilerin ve ilgililerin yaptıkları baskılar ile oluşan kamuoyu, fiyatların yükselmesinde etkili olurken, bu rakamın daha da artabileceği belirtiliyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, “Serbest piyasa fındık üreticileri için önemli. Hasattan sonra TMO bugüne kadar çok önemli bir görev yaptı. Piyasada 52-53 liralık fiyatlar ile birlikte alımlara devam etti, böylelikle TMO'nun piyasada olduğunu kamuoyu gördü. Alım kriterlerinde de yapılan iyileştirmelerin ardından üreticilerin talebi daha çok arttı” dedi.

“Serbest piyasada 3 aydır kıpırdama görülmemişti”

“Bunun yanında serbest piyasada yaklaşık 3 aylık süreçte fındık fiyatlarında bir kıpırdama görülmemişti. 43-45 lira bandında başlayan fiyatlar şimdiye kadar bu şekilde devam etti” diyen Soydan, “Bu süreçte Türkiye Ziraat Odaları Birliği Şemsi Bayraktar önemli açıkla ve taleplerde bulundu. Bu da kamuoyunda ses gelmesini sağladı. Bunun yanında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in açıklamaları ve talepleri, Rekabet Kurumu'na olan müracaatlar ile Rekabet Kurumu'nun harekete geçmesi piyasada çok dikkat çekti. Bunun devamında da bu günlerde fındık fiyatlarında bir artış var. Şuanda piyasada 48 lira bandına kadar çıkan fiyat görüyoruz” şeklinde konuştu.

Soydan, geç de olsa fiyatlarda bir nebze yükselişin fındığın önemini kanıtladığını ifade ederek, “Şimdiki rakamlar fındığın fiyatının bu rakamları çok rahat bir şekilde edeceğini, etmesi gerektiğini açıkça gösteriyor. Üreticilerimizin beklentisi hasadın arkasından serbest piyasanın da TMO civarında olmasıydı ama bu günlerde hareketliliğin olması, ciddi mücadelelerin sonucudur. Fiyatların önümüzdeki günlerde TMO seviyesine ulaşmasını istiyoruz, hep birlikte bir mücadele olduğunu serbest piyasa açıkça görmüş oldu” ifadelerine yer verdi.