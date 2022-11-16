Söyleneni anlayan fakat ifade edemeyenler dikkat

Broca afazisi olan hastaların anlaması büyük ölçüde korunurken, duyduklarını tekrarlamaları veya cevaplamaları bozuktur. Hasta kendisine söyleneni anlar fakat konuşması akıcı değildir” dedi.

Medical Park Ordu Hastanesi'nden Dil ve Konuşma Terapisti Ecem İlayda Keşci, beynin çeşitli sebeplerden hasar görmesi sonucunda dilin üretme yeteneğini kaybetmesi ile karakterize edilen broca (tutuk) afazisi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Dil ve Konuşma Terapisti Ecem İlayda Keşci, “Broca afazisi olan bireylerin, konuşmaları çok zorlayıcı, birkaç kelimeyle sınırlı olabilir ve konuşmaları akıcı değildir. Özellikle edat, nesne ve bağlaç kullanımları zordur ve genellikle konuşmanın dışında bırakılır. Cümleleri ayrılabilir veya karıştırabilirler. Kelime seçimlerinde hata olabilir. Örneğin, gün yerine ay diyebilirler. Yazma becerileri genellikle konuşmayı yansıtır” diye konuştu.

Yazmakta ve okumakta zorlanabilirler

Broca afazili hastaların gramer yapıları bozulduğu için yazmakta ve okumakta da zorlanabildiklerini söyleyen Dil ve Konuşma Terapisti Ecem İlayda Keşci, “Broca bölgesindeki bir hasar/lezyon, bu bölgenin motor korteksle ilişkisini keser bu sebeple ses çıkarmaya ait motor örüntü ve gramer yapıları motor kortekse iletilemez ve konuşma bu yüzden bozulur. Broca afazisi hastalarının anlaması büyük ölçüde korunurken, tekrarlamaları bozuktur. Hasta kendisine söyleneni anlar fakat konuşamaz. Hafif ile ağır şiddet arasında değişkenlikler gösterebilir. En ağır broca afazili hasta istemli bir şekilde ‘a' sesini bile çıkaramaz. Bir şeyler söylese bile tekrar etmesi istendiğinde edemez. En hafif seyirdeki Broca hastaları ise robotik olarak konuşurlar, iki üç heceyi bir araya getirmek için ağızlarını birçok şekle sokarak zorlanabilirler. Broca afazili hastaların gramer yapıları bozulduğu için yazmakta ve okumakta zorlandıkları görülür” ifadelerini kullandı.

Ecem İlayda Keşci, “Beyinde gerçekleşen hasar/lezyon sonucunda dil, iletişim ve konuşma sorunları yaşayan bireyler detaylı bir değerlendirme ve tanı için bir dil ve konuşma terapistine yönlendirilmeli ya da başvurmalıdır. Terapiste başvuru zamanlaması akut dönemi atlatma süresine göre değişikler gösterebilmektedir” diye konuştu.