Spor'un en'leri ödüllerini aldı

7-13 Ekim tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Federasyonları tarafından düzenlenen “Amatör Spor Haftası” etkinliği kapsamında Ordu'nun Ünye ilçesi kapalı spor salonunda “Sporun En'leri” ödül töreni düzenlendi.

Düzenlenen törende konuşma yapan İlçe Gençlik Spor Müdürü Aydın Kuyumcu, "Sevgili gençler, sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlerin gelecekte başarılı bir sporcu olmanız adına amatör spor haftası etkinlikleri kapsamında bir farkındalık oluşturarak gerçekleştirdiğimiz, yurdumuzun dört bir yanında eş zamanlı yapılan ‘yılın enleri' ödül töreninde hepimiz buradayız. 1 hafta boyunca yapmış olduğunuz spor etkinlikleri ile umarım ki toplumumuza örnek teşkil etmiştir. Gençler, bizler sizlerin her zaman yanınızdayız. Sloganımız, sporun ve sporcunun yanındayız. Bundan sonraki süreçte sizleri sportif anlamda en üst noktada görmek istiyoruz. Sözlerime ülkemizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün birkaç sözü ile devam etmek istiyorum, “Geleceğimizin Teminatı Gençliktir" Ben sporcunun zeki ve aynı zamanda ahlaklı olanını severim. Biz büyükler olarak, ülkemizin geleceği olan sizlerin her zaman yanında olup, sizleri en iyi şekilde yetiştirmek bizim görevimizdir. Bakanlık adına yapmış olduğumuz bu çalışmalarda sizlerin her zaman önce sağlıklı, eğitim alanında başarılı şekilde ve daha iyi derecelerle şanlı bayrağımızı en güzel noktalara getireceğiniz inancıyla bundan sonraki spor hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.

Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen ödül töreninde judo, halter, muay thai, wushu, kick boks, güreş kategorilerinde sporun En'lerine ödülleri verildi.