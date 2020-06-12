İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Su borusu patladı, yolda göçük oluştu

Ordu’nun Kumru ilçesinde gece saatlerinde patlayan şebeke suyu, yolda göçük oluşmasına neden oldu.

Ordu'nun Kumru ilçesinde gece saatlerinde patlayan şebeke suyu, yolda göçük oluşmasına neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Demircili Mahallesi'nde dün gece saatlerinde bir inşaat alanına yakın bölgede şebeke suyu borusu patladı. Bir süre akan suya ekipler gece saatlerinde müdahale etti. Akan suyun şiddetiyle inşaatın temeli suyla dolarken, mahalle yolunda ise göçük oluştu.


Ulaşımın geçici olarak kapandığı yolda ekiplerin çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.