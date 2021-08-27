Sualtı onlara emanet

Her daim hazır olan ekipler, periyodik olarak yaptıkları çalışmalarla gerçeğini aratmayan su altı arama ve kurtarma tatbikatları gerçekleştiriyor.

Gerçeği aratmayan tatbikat

Su Altı Arama Kurtarma ekipleri bu kapsamda Altınordu ilçesinde gerçeğini aratmayan bir tatbikat gerçekleştirdi. 6 kişilik ekip, eğitim tatbikatı senaryosu gereği bir vatandaşın denize düşerek kaybolduğu ihbarını aldı. Hazır kıta bekleyen ekipler saniyeler sonra itfaiye binasından çıkıp, belirtilen bölgeye gitti. Burada botla suya açılan dalgıçlar, yer tespitinin ardından dalış yapıp, arama çalışması düzenledi. Su altında arama yapan ekipler senaryo gereği kazazedeyi bota alarak karaya çıkardı.

“Müdahele için daima hazırız”

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Ali Güneş, Su Altı Arama Kurtarma ekibi olarak 7 gün 24 saat görev başında olduklarını söyledi.

Yaşanan olaylara hızlı ve etkin müdahale etmek amacıyla eğitim tatbikatlarının yıl boyunca sürdüğünü ifade eden Güneş, “Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi olarak 28 dalgıç personeli, 3 adet zodyak bot ve 1 adet arama kurtarma aracı ile su altı kazalarını engelleme, önleme ve arama kurtarma faaliyetleri yürütüyoruz. Ekiplerimizin yaşanabilecek olaylara karşı daima hazır olmaları, hızlı ve etkin müdahalelerini sağlamak amacıyla eğitim tatbikatlarımızı da aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

Güneş, “Yıl içerisinde çok farklı bölgelerdeki olaylara müdahale de bulunduğumuz için eğitimlerimize çok yönlü olarak yüksek irtifa, tatlı ve tuzlu sularda periyodik aralıklarla devam ediyoruz. Bugünde bu eğitimler kapsamında Altınordu ilçesi rıhtım bölgesinde denizde kaybolan bir vatandaşı arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi. Ekiplerimiz ihbarı alır almaz çok kısa bir süre içerisinde olay yerine giderek çalışmalarına başladı ve su altı arama-tarama faaliyetleri sonucunda kazazedeyi bularak bota çıkardı. Yapılan teorik ve pratik tüm bu çalışmalarla ekiplerimiz hem deneyim kazanıyor hem de profesyonelleşerek nitelikli hale geliyor” diye konuştu.