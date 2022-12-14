Suç örgütüne yönelik Ordu merkezli operasyonda 25 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, iş insanlarını tehdit ederek haraç toplama, ihaleye fesat karıştırma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, nitelikli yağma, tehdit, 6136 sayılı kanuna muhalefet, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işleyen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca alınan arama ve gözaltı kararlarına yönelik Ordu merkezli yürütülen, Ordu, Ankara, Gaziantep ve Balıkesir illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 2 adet tüfek, 45 adet değişik ebatlarda fişek ele geçirildi.

Aynı suç örgütüne yönelik geçen bir tarihte yapılan operasyonda ise 34 şahıs yakalanarak adli işlem başlatılmış, şahıslardan 9'u tutuklanmış, 9'u adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, 11 şüpheli şahıs hakkında tedbir kararı uygulanmamıştı. Operasyonda ayrıca 5 şüpheli şahsın aranması devam ediyor.

Son operasyonda gözaltına alınan 25 şüphelinin de emniyetteki işlemleri sürüyor.