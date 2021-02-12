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Sürücülere bir günde 2 uygulama

Ordu’nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri şehrin bazı noktalarında gündüz ve gece anlık uygulama gerçekleştirdi.

Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri şehrin bazı noktalarında gündüz ve gece anlık uygulama gerçekleştirdi.


Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubeye bağlı ekipler şehir içerisinde kullanılan araçların denetimlerine aralıksız devam ediyor. Özellikle muayene, ehliyet, kimlik, abartılı egzoz ve şüpheli şahıslara yönelik yapılan uygulamada çok sayıda araç ve motosiklet denetlenirken, araç içerisinde alkol alan ve sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara ise cezai işlem uygulandı.



"Bir günde 2 denetim"


İlçe merkezinde Trafik Şubesine bağlı ekipler gündüz motosikletlerdeki aşırı egzoz, ehliyet, ruhsat ve muayene gibi denetimler yaparken, gece ise sokağa çıkma yasağına uymayan şahıslara yönelik asayiş ve trafik ekipleri denetleme yaptı. Denetimlerde alkollü sürücülere cezai işlem uygulanmasının yanı sıra sokağa çıkma yasağı cezası verilirken, yapılan uygulamaların ise şehir içerisinde aralıksız ve anlık olarak devam edileceği öğrenildi.

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