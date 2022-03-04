Tabiat harikası Gaga Gölü turizme açılıyor

Ordu'nun Fatsa ilçesi Sefaköy Mahallesi'nde bulunan ve denize en yakın göl olarak bilinen Gaga Gölü, turizme açılıyor.

Gaga Gölü'nün turizme açılacak olmasından dolayı çok memnun olduklarını belirten Sefaköy Muhtarı Yusuf Kaynar, “Gaga Gölümüzün turizme açılması için büyük çaba gösterdik. En büyük sorun olan yer istimlakları için gerekli çözüm sağlandı ve artık Gaga Gölümüz turizme açılıyor” dedi.

Tekne turu, bisiklet ile gezi ve kano sporları için uygun olan Gaga Gölü'nün ziyaretçilerini hayran bıraktığını belirten Kaynar, “Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Gaga Gölü, eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Doğal güzelliğinden çokça söz ettiren Gaga Gölü, ilçenin 10 kilometre uzağında Fatsa Aybastı karayolunun hemen kenarında yer alıyor. Dip kaynaklar, yağışlarla beslenen göl, birçok su bitkisine ve balıklara ev sahipliği yapıyor. Bizler de bu tabiat güzelliğini turizme açılması için yaklaşık 15 yıldır büyük çaba gösterdik. Sonucunu da aldık ve gerekli istimlaklar yapılarak yer sahipleri ile artık yetkililer buranın turizme açılması için harekete geçti ve projesi hazırlanıyor. Gerekli projeleri hazırlanıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.