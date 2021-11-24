Tabip Odası Başkanı Coşkun'dan gebelere: “Doktorunuza sorun, aşınızı olun”

Dr. Ali Coşkun, hamile kadınlara seslenerek, “Doktorunuza sorun, aşınızı olun” dedi.

Sağlıklı bir toplum ve gelecek için özellikle gebelerin de aşılarını yaptırması gerektiğinin altını çizen Dr. Coşkun, “Pandemiden yara almadan kurtulmanın en önemli yolu mutlaka aşı olmaktır” diye konuştu.

Uzm. Dr. Ali Coşkun şunları söyledi:

"Değerli anne adaylarımız, sizler bu toplum için çok önemlisiniz. Hem siz hem de karnınızdaki bebeğiniz bu toplumun geleceğinde söz sahibi olacak kişilersiniz. Yavrunuzun sağlıklı olması bunun için önemlidir. Pandemiden yara almadan kurtulmanın en önemli yolu mutlaka aşı olmaktır. Aşısız olanların ne şekilde sıkıntıya düştüklerini her gün sosyal medyadan yahut basından görmekteyiz. Bunlara inanmasanız bile lütfen sizinle ilgilenen kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarımız ya da diğer doktorlarımıza aşının sizin sağlığınıza olan katkısını sorun. Bu konu çok önemlidir. Mutlaka doktorlarımız sizlerle ilgileneceklerdir. Yeter ki siz oraya kadar gidin ve doktorlarımıza bu bilgiyi sorun.”