'Taflan turşusu' tescillendi

Ordu'nun vazgeçilmez lezzetlerinden olan ‘taflan turşusu', Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle coğrafi işaret aldı. Ordu taflan turşusuyla birlikte coğrafi işaret tescili yapılan ürün sayısı 8'e çıktı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin, kente özgü ürünlerin marka değerinin ve tanınırlığının artırılması amacıyla yaptığı çalışmalar sürüyor. Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın girişimleriyle Ordu tostu ve Yalıköy köftesinin ardından Ordu taflan turşusu da coğrafi işaret aldı.

Ordu taflan turşusu, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun 16 Mayıs 2022 ve 125 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanarak mahreç işaretli ürün olarak tescillendi.

Ordu'da yaygın olarak yapılıyor

Coğrafi işaret tescili yapılan ürünlerin sayısının her geçen gün arttığını belirten Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, “Ordu taflan turşusu, bölgede karayemiş ve Laz kirazı olarak da bilinen taflan meyvesi, su ve tuz kullanılarak hazırlanan Ordu'muza özgü yöresel bir turşu çeşididir. Taflan meyvesinin mayhoş, buruk tadı turşuya kendine has lezzet ve aroma kazandırmaktadır. Diğer bölgelerden farklı olarak Ordu'da birçok bitkinin turşusu yapılmaktadır. Turşu kavurmalarımız da ayrı bir çeşitlilik oluşturmaktadır” dedi.

Tescil belgesi hazır

Coğrafi işaret tescilinin ürünün bilinirliği, yurt içi ve yurt dışı pazar payının artması açısından önemli olduğunun altını çizen Ultav, “Daire Başkanlığımızca ilimizin mutfak kültürünün önemli öğelerinden biri olan Ordu taflan turşusunu tescillemek amacıyla Türk Patent Kurumu'na başvuru yapıldı ve ürünümüz tescillenerek belgemiz elimize ulaştı. Coğrafi işaretli ürünlerin kaliteli olması, belirli standartlarda üretiliyor olması tüketiciye güven veren bir durumdur. Ayrıca tüketicinin coğrafi işaretli ürünleri tercih etmesi kırsal kalkınmaya ve sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sağlamaktadır” diye konuştu.

Birçok yöresel ürün için başvuru yapıldı

Coğrafi işaret çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Ultav, “İlimizin lezzetlerini marka haline getirme yönündeki çalışmalarımız devam ediyor. Melocan kavurması, Mesudiye kuru ekmeği (golit), sakarca mıhlaması, kaldirik kavurması, Ordu pidesi ve Ordu fındıklı burma tatlısı gibi yöresel ürünlere de coğrafi işaret başvurusu yaptık” şeklinde konuştu.

Coğrafi işaretli ürün sayısı 8'e çıktı

Ordu taflan turşusunun coğrafi işaret almasının ardından il genelindeki coğrafi işaret tescili yapılan ürün sayısı 8'e çıktı. Daha önce Kabataş helvası, Perşembe ceviz helvası, Ordu yayla pancarı (dürme) turşusu, Akkuş şeker fasulyesi, Ordu kivisi, Ordu tostu ve Yalıköy köftesi tescillenmişti.