Takı tasarım sergisi beğenildi

Fatsa Halk Eğitim Merkezi tarafından kurum bünyesinde hazırlanan ‘Kuyumculuk ve takı tasarım' sergisi açıldı.

Takı tasarım sergisinin açılışına AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Ordu Valisi Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Yıl sonu sergisinde birbirinden farklı güzel eserler ortaya çıkarken, kursiyerler ise ilk sergilerini açtıkları için heyecanlı olduklarını ifade ettiler.

Takı tasarım eğitmeni Şule Nur Türkyılmaz yaptığı açıklamada, “925 gram gümüş üstüne altın kaplama ürünleri yaptık. Kuyumculuk dalında yapılan takıların hepsini sergimizde yaptık ve sergiliyoruz. 20 kursiyerimiz var ve burada çok güzel eserlere imza attık. Bizim sektörde işçilik son derece önemlidir. İşçilik maliyeti yüksek olduğu için emek vererek her ürün ortaya çıkarıyoruz. Sergimizde kursiyerlerin yaptığı birbirinden güzel ürünleri de değerinde satmayı planladık” dedi.

Takı tasarım kursuna ilginin yoğun olduğunu belirten Fatsa HEM Müdürü Barış Semih Yazıcı, “Yıl sonu kursiyerlerimizin yaptığı takı tasarım sergimizi açtık. Geçen yıl başlayan ve bölgemizde tek olan kursumuzda güzel eserler ortaya çıktı. Takı tasarım sergisini ilk defa açıyoruz. Üretime dayalı kurslar açmayı planlıyoruz. Hem kursiyerlerimizde burada öğrenirken kendilerine kazanç sağlayacaklar. Bizler elimizden geldiği kadar her alanda kurs açarak kursiyer yetiştiriyoruz” diye konuştu.

Serginin sonunda kursiyerlere belgeleri protokol tarafından takdim edildi.