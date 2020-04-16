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Takla atan otomobilden sağ kurtulamadı

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, E. Dumanoğlu (39) idaresindeki 34 CJH 907 plakalı otomobil, Bayramca Mahallesi Ünye Çevre Yolu'nda bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil metrelerce takla attıktan sonra durabildi. Kaza sonrası sürücü E. Dumanoğlu ile yanında bulunan H. Duman (32) kazada ağır yaralandı.


Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan vatandaşlardan biri Ünye Devlet Hastanesi'ne, diğeri ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan H. Duman, Ünye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Yaşanılan kaza güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedilirken, yağan yağmurun kazaya neden olabileceği düşünülüyor.

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