Tandoğan: “Deprem bölgesine yardımlarımız devam edecek”

Ordu'nun Perşembe İlçe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, deprem bölgelerine olan desteklerin devam edeceğini belirterek, “Bu yardımların ‘yaptık, oldu ve bitti' olmaması gerekiyor çünkü orada halen bir dram var. Bu yardımların da en azından 1 yıl boyunca olması gerekiyor” dedi. Belediye Başkanı Tandoğan ayrıca, gönüllü olarak deprem bölgesinde görev alan personelleri ödüllendirdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından tüm Türkiye hasar gören iller için seferber oldu. Ordu'nun Perşembe Belediyesi'nde görevli olan ekip, gönüllü olarak gittiği Adıyaman'daki çalışmalarını tamamladı. Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, bölgede görev alan personelleri nakdi hediye takdim etti.

“1999 depremi ile arasında çok büyük fark var”

Personelleri karşıladıktan sonra açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Tandoğan, “Asrın felaketi dediğimiz 11 ili etkileyen deprem bölgesinde Perşembe Belediyesi olarak ilk günden beri yaraları sarmaya ve sıkıntıları gidermek için elimizden geldiğince var gücümüzle çaba sarf ettik. Tabii, personellerimizin büyük bir destek ve katkısı oldu, oraya tamamen gönüllülük esasına göre gittiler, bu nedenle onları tebrik ediyorum, bu çok önemliydi. Ben kendim 1999 depremini de gördüm, her 2 depremin arasında çok büyük fark vardı ve bu deprem 11 ili etkiledi. Yıkımın daha çok olduğu, devlet otoritesinin biranda ortadan kaybolduğu bir depremdi. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde deprem bölgelerine ulaştılar. Ben Perşembe halkımıza da çok teşekkür ediyorum, ilk saatlerden bu yana büyük destek oldular. Halkın tamamı tarafından getirilen yardımları deprem bölgelerine ulaştırmak için elimizden geldiğince çaba sarf ettik” dedi.

“Yardımların 1 yıl daha devam etmesi gerekiyor”

Kendilerine ulaşan yardımların devam ettiğini ve etmesi gerektiğini ifade eden Tandoğan, “Bu yardımların ‘yaptık, oldu ve bitti' olmaması gerekiyor çünkü orada halen bir dram var. Bu yardımların da en azından 1 yıl boyunca olması gerekiyor. Orada insanlar tüm mal varlıklarını kaybettiler, çok büyük can kaybımız var. Bu nedenle yardımların devam etmesini temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Deprem bölgelerindeki katkılardan dolayı ödüllendirmek istedik”

“Adıyaman'da biz Ordu ve Ordulu vatandaşların yanında olduklarını onlara hissettirdik” diyen Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, şu ifadelere yer verdi:

“İnşallah yeniden bu tür afet olmaz. Arkadaşlarımızın orada yaptıkları çalışmalardan dolayı kendilerini ödüllendirmek istedik. Kendileri deprem bölgesinden geldiler, biz de Perşembeli olarak onlara yaptıkları katkıdan dolayı ödül vermek istedik, kendilerinden Allah razı olsun.”

Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan konuşmasının ardından deprem bölgelerinde çeşitli alanlarda görev alan personellere nakdi hediye takdiminde bulundu.