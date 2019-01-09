Tarihe saygısızlık

Ordu'da tarihi binaların üzerine sprey boya ile yazılan yazılar büyük tepki görüyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 1853 yılında bölgede bulunan Rum-Ortodoks cemaati tarafından inşa edilen, 1937-1977 yılları arasında cezaevi olarak kullanılan, 1983 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen, 10 Nisan 2000 tarihinden itibaren kültür merkezine dönüştürülen tarihi binanın duvarları sprey yazılarından adeta görünmez hale geldi.

166 yıldır ayakta olan tarihi yapının dört bir tarafı kendini bilmez gençler tarafından sprey boya ile tahrip edilmesine tepki gösteren ve Ordu'nun geriye dönük 100 yıllık tarihini aydınlatan yazılarıyla dikkat çeken yerel tarih yazarı Hikmet Pala, bu olumsuzluğun önlenmesi gerektiğini söyledi.

Pala, “Karadeniz Sahil Yolu'ndan geçen herkesin görebileceği bu çirkin yazılar, bir şehrin tarihine, estetik değerlerine vurulmuş çirkin darbelerdir. Bilinmelidir ki tarihi eserlere bu şekilde zarar vermek suçtur. Bu yazıları yazan gençlerimizin tespiti kolaydır. Gençlerimizin nazik bir şekilde uyarılarak, yaptıkları davranışın yanlış olduğu kendilerine izah edilmelidir. Gerekirse de aileleriyle iletişime geçilerek sorunu çözme yoluna gidilmelidir. Ceza verilmesi en son çare olarak düşünmeli, mümkün olduğunca uyarıcı, eğitici, izah edici yolla gençlerimizin tarihi eserlere zarar vermesi önlenmeli bilakis onlarda tarihi eserlerimize sahip çıkma sevgisi oluşturmak için çalışmalar yapılmalıdır” dedi.