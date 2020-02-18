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Tarihi caddede dönüşüm başladı

Ordu’nun Altınordu ilçesinin kuruluş tarihindeki ilk caddesi olan ve en son 1995 yılında altyapı hizmeti gerçekleştirilen Sırrı Paşa Caddesi, çeyrek asır sonra tamamen yenileniyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinin kuruluş tarihindeki ilk caddesi olan ve en son 1995 yılında altyapı hizmeti gerçekleştirilen Sırrı Paşa Caddesi, çeyrek asır sonra tamamen yenileniyor.


19 Eylül Ortaokulu ile Tahıl Pazarı arasındaki 5 bin 500 metrekare alanda uygulanacak proje kapsamında 98 adet binanın dış cephesi iyileştirilirken, zemin de doğal taşla kaplanacak. Proje kapsamında cadde üzerinde sürekliliği sağlamak amacıyla mantolama çalışmasının ardından binaları belirlenen renge boyayacak olan Ordu Büyükşehir Belediyesi, tabela ve reklam uygulamalarını reklam, ilan ve tanıtım yönetmeliğine uygun hale getirecek. Klima dış üniteleri gizlenecek, yağmur iniş boruları değiştirilecek ve antenler merkezi sistemde toplanarak estetik bir görünüm elde edilecek.


Öte yandan alt yapı çalışmaları tamamlanan caddenin zemini farklı doku ve renklerdeki doğal taşla kaplanacak. Alt yapı çalışmaları daha önce tamamlanan Sırrıpaşa Caddesi'nde, kent siluetini değiştirerek modern bir görünüm oluşturacak olan Ordu Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını zıt yönlü sürdürüyor.


Ekipler, Tahıl Pazarı'ndan itibaren zemin iyileştirme çalışmalarına, 19 Eylül İlkokulundan itibaren ise cephe iyileştirme çalışmalarına başladı. Zemin iyileştirme projesi kapsamında kazı çalışması yapan ekipler, projeye ait aydınlatma altyapı çalışması yürütüyor. Aydınlatma altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından peyzaj çalışmalarına başlanacak.

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