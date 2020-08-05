Tarihi konak konukevi olacak

Daha önce imar planında kültürel tesis alanı iken meclis kararı ile sosyal tesis alanı olarak değiştirilen Selimiye Konak Restorasyon Projesi, Samsun Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden gelecek onayın ardından ihaleye çıkarılacak.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı İlhan Yılmaz, “Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak çeşmelerden köprülere, camilerden mezarlıklara kadar birçok tarihi yapıda restorasyon ve düzenleme çalışması yapıyoruz. Altınordu ilçesinde bulunan, Köymen ailesine ait Selimiye Konak'ı da restore ederek gelecek kuşaklara taşıyacağız. Bakımsızlıktan yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan, birkaç kuşağın bir arada yaşadığı kültürün son örneklerinden olan konak, ilin kültür ve turizmine kazandırılacak” dedi.

Konağın restorasyon projesinin koruma kurulunun onayının ardından ihaleye çıkarılacağını söyleyen Daire Başkanı Yılmaz, “Toplamda 512 metrekare alan üzerinde 172 metrekare kapalı kullanım alanına sahip, bodrum katıyla dört katlı olarak 19. yüzyılın sonlarında inşa edilen konağın restorasyon maliyetinin yüzde 90'ı Ordu Valiliği kültür katkı payından karşılanacak. Selimiye Konak Restorasyon Projesi, Samsun Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden gelecek onayın ardından ihaleye çıkarılacak ve çalışmaların tamamlanmasının ardından Belediyeye ait konuk evi olarak hizmete sunulacak” diye konuştu.