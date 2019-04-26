Tarihi Kurul Kalesi'nde kazı çalışmaları bu yıl da sürecek

Ordu'da yapılan arkeolojik kazılarda, Türkiye'de tahtında oturan ilk “Ana Tanrıça Kibele Heykeli"nin bulunduğu 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde kazı çalışmaları bu yıl da devam edecek.

Altınordu ilçesindeki Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 2010 yılından bu yana Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında 15'i arkeolog, 35 kişilik ekip tarafından yürütülen kazılarda 2016 yılında 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen Ana Tanrıça Kibele Heykeli bulundu. Geçen yıl sürdürülen kazılarda ise çocuk Dionysos, onu yetiştiren tanrı Pan figürü, yine Dionysos kültü ve tanrı Pan'la ilişkili olan keçi biçimli hayvan şeklindeki kaplar gün ışığına çıkarılmıştı.

Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'nde 2010'dan beri yürütülen kazı çalışmaları bu yıl da devam edecek. Haziran ayı itibariyle başlaması planlanan çalışmaların başkanlığını bu yıl da Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt yürütecek.

1'inci derece sit alanı olan ve şuana kadar yaklaşık 2 bin parça tarihi eser, milattan önceki yıllara pişmiş topraktan yapılan kiremitler ve farklı eserlerin gün yüzüne çıkartıldığı Kurul Kalesi, tahtında oturan ‘Ana Tanrıça Kibele Heykeli'nin de bulunmasıyla adını tamamen duyurmuştu. Geçtiğimiz yıl ise Bereket Tanrısı Dionysos, Pan Heykeli ve hayvan biçimli dini kap olan Riton ve farklı buluntulara rastlanan kale, yerli ve yabancı turistlerin oldukça ilgisini çekiyor.

Ayrıca, 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi için, Dışişleri Bakanlığı tarafından, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için başvuru yapılmıştı.