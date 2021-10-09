‘Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Ordu' yayımlandı

Ordu'nun tarihi üzerine hazırlanan en kapsamlı eser, kültür tarihine kazandırıldı.

Ordu'nun il oluşunun 100. yılı kutlamaları, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Üniversitesi'nin iş birliğiyle meydana getirilen bir külliyatla taçlandırıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle uluslararası bir yayınevi tarafından basılan ve iki ciltten oluşan ‘Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Ordu' isimli çalışma yaklaşık bin 800 sayfadan oluşuyor. Bu çalışmanın yanında bir de Ordu Yöresi Bibliyografyası bulunuyor.

İki ciltlik ‘Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Ordu' çalışması, Ordu Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sadullah Gülten, Doç. Dr. Tuğrul Özcan ve Araş. Gör. Kamil Yavuz editörlüğünde, Ordu Yöresi Bibliyografyası ise Araş. Gör. Kamil Yavuz tarafından hazırlandı. Eserin her bir cildinde üçer bölüm bulunurken birinci ciltte İlkçağda Ordu, Türk Hakimiyetinden Günümüze Ordu, Ordu'da Dil ve Edebiyat, ikinci ciltte ise Ordu'da Sanat ve Mimari, Ordu'da İnanç, Spor ve Folklorik Değerler, Ordu'da Tarım bölümleri yer alıyor.

Ordu tarihini ve kültürünü bir bütün olarak ortaya koymak ve sonraki akademik çalışmalara zemin oluşturmak amacıyla hazırlanan esere katkı veren ilim adamları arasında Süleyman Yücel Şenyurt, Necati Demir, Feridun M. Emecen, Bahaeddin Yediyıldız, Rıza Karagöz, İlhan Ekinci, Rahmi Çiçek, Salim Küçük, Ahmet Ali Bayhan, Abdulhamit Tüfekçioğlu, Sadullah Gülten, Ergin Ayan, Mesut Karakulak, Ali Çelik, Ali Baş, Saim Zeki Bostan bulunuyor.