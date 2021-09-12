‘Tarihi' yarışma devam ediyor

Ordu'nun il oluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında, düzenlenen ‘Yaşayan Tarihiyle Ordu' temalı VI. Ulusal Fotoğraf Yarışması'na başvurular devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, son başvuru tarihinin 30 Ekim olduğu açıklandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, beş yıldır düzenlenen ve ulusal fotoğrafçıları Ordu'da buluşturan 4 Mevsim Ordu Fotoğraf Yarışması'nın ardından şimdi de kentin tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkaracak Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenliyor. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile ORBEL A.Ş., OFSAD ve KUDOF ile birlikte düzenlenen yarışmanın teması ‘Yaşayan Tarihiyle Ordu' olarak belirlendi.

Yarışmayla birlikte, kentin doğal, tarihi ve kültürel değerlere sahip öne çıkan tarihi miraslarının belgesel nitelikte anlatılması hedeflenirken, tarihi yapılar, köprüler, sokaklar, sit alanları, camiler, kiliseler, kaleler, mağaralar, anıt ağaçlar ve yıllara şahitlik eden yüzlerin kayıt altına alınması hedefleniyor.

Ordu ili sınırları dahilinde, kültürel ve tarihsel özellikleri yansıtacak ‘Yaşayan Tarihiyle Ordu' fotoğraf yarışması, Hacıemiroğullarıyla başlayan kentin 2000 yıllık tarihine de ışık tutacak.

Başvuruların başladığı yarışmada, son katılım tarihi 30 Ekim olarak belirlendi. Eserler ise seçici kurul tarafından 7 Kasım'da incelenmeye alınacak ve 20 Kasım tarihinde sonuçlar ilan edilecek.

Birinci, ikinci, üçüncü ve jüri özel ödülüyle birlikte toplam 4 fotoğrafa ödül verilecek. Ayrıca sergilemeye layık görülen 80 adet fotoğrafa sergileme ödülü verilecek.

Yarışmada dereceye girenlere verilecek ödüller ise şu şekilde:

"Birincilik 5 bin TL, İkincilik 3 bin TL, Üçüncülük 2 bin TL, Jüri Özel Ödülü bin TL, Sergileme (En fazla 80 eser) 250 TL."

Öte yandan https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/2000-yillik-sehrin-100-yili-etkinlikleri-kapsaminda-yasayan-tarihiyle-ordu-temali-vi-ulusal-fotograf-yarismas-tr adresinden de yarışmaya başvuru yapılabilecek.