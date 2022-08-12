Tarım işçisi ailelerinin çocuklarına eğitim ve sağlık desteği

Giresun Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından mevsimlik gezici tarım işçisi ailelerin çocuklarına eğitim ve sağlık desteği sağlamak üzere ‘Başka Bir Hayat Mümkün' projesi başlatıldı.

Çocukların eğitim ve gelişimsel ihtiyaçlarına yönelik programlar geliştirilerek, onları geleceğe hazırlama hedefiyle hayata geçirilen proje, 1-26 Ağustos tarihleri arasında devam edecek. Proje çerçevesinde öncelikli olarak, çocukların koşullarını mümkün olduğunca iyileştirmeye ve içinde bulundukları koşullara uygun tasarlanmış eğitim programları sayesinde eğitimlerinin devam etmesine odaklanılıyor. Bu çerçevede açılan dört hasat sınıfına devam edebilecek durumda olan çocuklar için üretici düşünme, drama, akıl ve zeka oyunları, görsel sanatlar gibi gelişimlerini destekleyen nitelikte eğitimler ve aktiviteler düzenleniyor. Kamp alanında kaldığı için sınıflara katılım gösteremeyen çocuklar için ise bulundukları yerde kolayca erişebilecekleri destekleyici eğitim programları sunuluyor. Aynı zamanda çocukların annelerine yönelik olarak sağlık kontrolü, aşılama, gebe izlem gibi hizmetler sağlanıyor.

Fındık hasadı için bölgeye gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının, eğitim hayatlarına devam edebilmelerini desteklediği için önem taşıyan projenin, tüm hasat güzergahına ulaşması, hasat döneminden sonraki aylarda da devam etmesi, gelecek yıllarda daha fazla çocuğun eğitim olanaklarına kolay erişebilmesi adına, üniversitelerle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliğinin genişletilmesi hedefleniyor.

Projede Giresun Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Yasemin Mamur Işıkçı, Doç. Dr. Çağla Yiğitbaş, Doç. Dr. Berkan Şahin Dr. Öğretim Üyesi Selehattin Yılmaz, Dr. Öğretim Üyesi Nurullah Çalış, Öğretim Üyesi Cansu Çobanoğlu Osmanlı, emekli öğretim üyesi Dr. Bülent İlik ve tiyatro sanatçısı Reşat Bulut yer alıyor. Giresun Üniversitesi mezun ve öğrencilerinden Merve Başar, Sıla Gülcan, Hasan Türk, Abdülkerim Fatih Gül, Elif Çamcı, Merve Acar, Tuanna Kuzu, Ata Ruhi Öner, Aysel Özer, İlknur Sarı, Merve Yavuz, İdris Kurt ve Gamze Dilan Abik ise projeye destek veriyor.